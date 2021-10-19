За что убили в Сумах активиста «Правого сектора»? (видео) В Сумах киллер расстрелял активиста "Правого сектора" Александра Иванину на глазах у жены.

Среди мотивов преступления – деятельность погибшего и неприязненные отношения. Дальше в сюжете 5 канала.