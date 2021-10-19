За что убили в Сумах активиста «Правого сектора»? (видео)

Среди мотивов преступления – деятельность погибшего и неприязненные отношения. Дальше в сюжете 5 канала.
На сайте Sumy.Today опубликовано видео, на котором видно, как вероятный убийца покидает место преступления....
В рамках відкритого кримінального провадження розглядається дві основні версії події - вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті...
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом умисного вбивства громадського активіста (ч. 1 ст. 115 КК...
Вчера, около 21 часа, от оператора линии 103 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Заливной стреляло неизвестный,...
Народный депутат от «Слуги народа» Михаил Ананченко написал пост в Фейсбуке об убийстве активиста «Правого сектора» Александра Иванины....