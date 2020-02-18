Нардеп из Сум запускает проект для молодых музыкантов

«На прошлой неделе я, как президент Всеукраинской Ассоциации Музыкальных Событий, вместе с основателем фестиваля Atlas Weekend Дмитрием Сидоренко анонсировали новый проект BAZA.
Мы запускаем этот уникальный для Украины образовательный музыкальный проект, чтобы дать возможность молодым музыкантам выступать, репетировать, записывать свои песни.
В Лондоне есть такая площадка Roundhouse, где молодежь, оплатив 50 фунтов в год, может записывать музыку, монтировать клипы, проходить курсы. А на втором этаже расположен сдающийся коммерчески зал, за счет чего и финансируется это пространство.
Мы хотим сделать что-то похожее в Украине, чтобы молодежь могла развиваться в музыкальной сфере. Уже сейчас мы ведем переговоры с государственными структурами, которые могут выделить помещение для этой идеи.
Спасибо группе «Антитіла», которая поддержала инициативу и выступила на первом мероприятии, посвященном проекту BAZA.
Призываю приобщаться всех, кому небезразлична эта тема!», - написал он.
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