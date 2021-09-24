Сумчане снова просят власти об установке общественных туалетов

«В ходе выполнения проекта по демократии, студентами ННИ БиЭМ СумГУ и гражданами города было обнаружено, что в общественных местах, парках и зонах отдыха частично или полностью отсутствуют туалеты общественного пользования. Петиция предоставляется на установку бесплатных общественных туалетов в следующих местах:
- парк Кожедуба;
- зона отдыха у озера Чеха
- детский парк "Сказка"», - говорится в сообщении.
По состоянию на 29 октября петицию подписали 17 человек из 250-ти необходимых.
До конца сбора подписей осталось 42 дня.
Подобные петиции сумчане подают практически каждый год. Почти всегда один ответ: «И так сойдет» или «Денег нет, но вы держитесь». Последний ответ был получен буквально месяц назад.
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