Сумчане снова просят власти об установке общественных туалетов На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установка туалетов в общественных местах».

«В ходе выполнения проекта по демократии, студентами ННИ БиЭМ СумГУ и гражданами города было обнаружено, что в общественных местах, парках и зонах отдыха частично или полностью отсутствуют туалеты общественного пользования. Петиция предоставляется на установку бесплатных общественных туалетов в следующих местах:

- парк Кожедуба;

- зона отдыха у озера Чеха

- детский парк "Сказка"», - говорится в сообщении.

По состоянию на 29 октября петицию подписали 17 человек из 250-ти необходимых.

До конца сбора подписей осталось 42 дня.

Подобные петиции сумчане подают практически каждый год. Почти всегда один ответ: «И так сойдет» или «Денег нет, но вы держитесь». Последний ответ был получен буквально месяц назад.