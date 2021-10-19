Ситуация с COVID-19 в Сумской громаде: оперативная информация Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 28 октября, выявлено 436 новых больных. Выздоровели 198 горожан, умерли 13 человек.

В настоящее время на лечении находится 5644 сумчан.

Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 45120 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 42800 взрослых и 2320 ребенка.

Несмотря на такие показатели сегодня школьники 1-4 классов сумских школ пошли на учебу в учебные заведения, несмотря на рекомендации областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.