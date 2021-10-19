Ситуация с COVID-19 в Сумской громаде: оперативная информация

За последние сутки, 28 октября, выявлено 436 новых больных. Выздоровели 198 горожан, умерли 13 человек.
В настоящее время на лечении находится 5644 сумчан.
Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 45120 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 42800 взрослых и 2320 ребенка.
Несмотря на такие показатели сегодня школьники 1-4 классов сумских школ пошли на учебу в учебные заведения, несмотря на рекомендации областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
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