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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:18122

На Сумщине учебному заведению вернули 65 га земли стоимостью почти 12 млн грн

После того как ювенальными прокурорами Сумской окружной прокуратуры в Хозяйственный суд Сумской области был заявлен иск о признании недействительным договора подряда на выращивание товарной сельскохозяйственной продукции, частное сельскохозяйственное предприятие добровольно вернуло учебному заведению земельные участки общей площадью более 65 га и стоимостью почти 12 млн грн.

Ранее установлено, что в апреле 2021 г. с указанным предприятием был заключен договор подряда с целью использования указанных земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции. Однако по содержанию заключенный договор скрывает под собой факт аренды земли, что является нарушением требований действующего законодательства.

После вмешательства прокуратуры обжалуемый договор сторонами расторгнут. Следовательно, указанные земельные участки возвращены образовательному учреждению, а производство по делу закрыто, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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