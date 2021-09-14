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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:3223

Сумчане снова собирают подписи за установку лежачих полицейских на Театральной площади

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установка лежачих полицейских и ограничение движения на Театральной площади».

«На проезжей части ул. Герасима Кондратьева возле Театральной площади установить лежачие полицейские, разрешить проезд только для проживающих в близлежащих домах и установить депаркаторы вдоль скамеек по этой улице. Все это для безопасности пешеходов, особенно маленьких детей, регулярно гуляющих по этой улице», - пишет автор петиции.

По состоянию на 29 октября петицию подписали 17 человек из 250-ти необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Напомним: два года назад мэр Сум Александр Лысенко давал поручение установить лежачих полицейских в этом месте, даже обещал показать недорогие, но красивые, но что-то пошло не так… Тогда же была подобная петиция, но она не набрала необходимого количества голосов.

Общество Лежачий полицейский Петиция Театральная площадь
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