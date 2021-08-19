На Сумщине разыскивают 43-летнего мужчину, который ограбил пенсионера Сотрудники Роменского районного отдела полиции разыскивают Хлучина Андрея Владимировича, 06.10.1978 года рождения, жителя с. Ульяновка Сумского района за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия установлено, что 43-летний мужчина, находясь в городе Ромны, познакомился с 68-летним жителем Роменского района. Уже через несколько часов злоумышленник, увидев деньги в кармане своего нового знакомого, завел его в безлюдное место и отобрал 2 415 гривен. Затем сел на велосипед и быстро уехал в неизвестном направлении.

Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой, если кому известно местонахождение разыскиваемого, сообщите об этом сотрудникам полиции по адресу: г. Ромны, ул. Коржевская 107 или по телефонам: (05448) 5-26-62, 5-25-49, 050 307 99 34, 098 554 10 01 или на линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.