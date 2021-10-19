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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:59368

Самый старый сумской мост хочет взять на баланс музей

Советник главы Сумской ОГА Koнстантин Аленинский на странице «Сеть арт-локаций» в «Фейсбуке» сообщил, что «Музей «Дзвони пам’яті» может взять на свой баланс Кадетский мостик.

«Музей «Дзвони пам’яті» может взять на свой баланс Кадетский мостик (надо пройти определенные процедуры, подготовить документацию и необходимо участие власти в этом процессе). Провели консультации с представителем Сумской организации ветеранов Украины Михаилом Шевелевым и директором музея, проректором Палицынской академии Анатолием Близнюком. Также обсудили возможность создания полноценной туристической локации «Кадетский мостик» как секции музея по истории кадетов и как часть веломаршрута «Мамай-тревел» (проходит в 50 м от мостика), также можно устроить весной большой субботник и убрать всю территорию вокруг мостика. Полковник Шевелев предоставил дополнительную информацию по истории Кадетского мостика, я подарил три экспоната музею «Дзвони пам’яті», - написал он.

Досуг Кадетский мост
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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