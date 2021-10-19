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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Кому в Сумах отключат свет во вторник?

Сумской городской район электрических сетей АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключениях электрической энергии 2 ноября.

Отключения связаны с выполнением ремонтных работ на оборудовании подстанции и воздушной линии электропередачи.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.

Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключений тут.

Общество Отключение света
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