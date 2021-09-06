В Шостке на пожаре погиб хозяин дома

Сегодня, 29 октября, в 1:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Киевская в г. Шостка.
О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым из окон помещения. На место происшествия был направлен очередной караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен пол на площади до 4 кв. м, стены на площади до 15 кв. м, потолок на площади до 6 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалось сильное задымление, из-за чего пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом и три хозпостройки, расположенные рядом.
В 2:49 возгорание локализовали, а в 4:22 полностью ликвидировали. В результате пожара погиб владелец дома, 1977 г. р.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Причины возгорания устанавливаются.
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