Глава Гоструда Сумской области всю недвижимость записал на свою жену Глава управления Гоструда в Сумской области Юрий Семеног записал всю недвижимость на свою супругу.

Согласно декларации чиновника, супруге чиновника Елене Семеног принадлежит квартира в Сумах площадью 88,4 кв.м, кладовая площадью 4,37 кв.м, и два земельных участка общей площадью 1,8 тыс. кв.м.

Кроме того, ей принадлежит жилой дом площадью 359 кв.м в стадии строительства.

Юрию Семиног принадлежит автомобиль Kia Sportage (2018), стоимость которого составляет 569 тыс. гривен, а его супруга в 2020 году приобрела Skoda Kodiaq (2019) за 600 тыс. гривен, пишет 368.media.

Доход начальника составил в 2020 году 297 тыс. гривен и 118 тыс. гривен пенсии, а его жена заработала в Сумском государственном педагогическом университете 235 тыс. гривен и 76 тыс. гривен гонорар. Еще 277 тыс. гривен в Сумском государственном университете получил Андрей Семеног. Невестка чиновника, Виктория Семеног получила 10 тыс. гривен социальной помощи.

Жене чиновника Елене Семеног принадлежат 200 тыс. гривен сбережений, а его сыну 180 тыс. гривен сбережений в виде наличных средств и на счетах в банке.