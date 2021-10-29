На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1235 человек COVID-19 подтвердили у 1235 человек (Конотопский р-н – 87, Ахтырский р-н – 213, Роменский р-н – 69, Сумский р-н – 708, Шосткинский р-н – 158).

По состоянию на 29 октября за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 104 138 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1854 летальных исхода, за минувшие сутки – 31 (Конотопский р-н – 8, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 2, Сумский р-н – 16, Шосткинский р-н – 2).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 87 001 человек, из них за минувшие сутки – 409 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 52, Роменский р-н – 33, Сумский р-н – 248, Шосткинский р -н – 75).