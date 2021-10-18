Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов (видео)

В группе 6 соперников принимают украинцы на своей площадке. В первой игре косовский «Личени» обыграл румынский «Юнайтед Галац» 6:4.
Во второй «Ураган» играл с азербайджанским «Аразом». Чемпионы Украины обыграли соперников 2:1, а победный гол забил воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, забивший на 16-й минуте, сделав счет 2:0. Во втором тайме азербайджанцы сумели сократить счет, но не более.
Сегодня соперником «Урагана» будут косовары, а в воскресенье – румыны.
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