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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:03243

Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов (видео)

Чемпион Украины «Ураган» из Ивано-Франковска стартовал в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу.

В группе 6 соперников принимают украинцы на своей площадке. В первой игре косовский «Личени» обыграл румынский «Юнайтед Галац» 6:4.

Во второй «Ураган» играл с азербайджанским «Аразом». Чемпионы Украины обыграли соперников 2:1, а победный гол забил воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, забивший на 16-й минуте, сделав счет 2:0. Во втором тайме азербайджанцы сумели сократить счет, но не более.

Сегодня соперником «Урагана» будут косовары, а в воскресенье – румыны.

Спорт Артем Фаренюк Футзал
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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