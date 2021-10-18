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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Мэр Сум пожаловался министру на КСПУ

Во время заседания с участием министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по ситуации с отоплением домов жителей Сум, получающих данную услугу от Котельной Северного промузла, мэр Сум Александр Лысенко заверил, что лично ее контролирует.

По его словам, ведутся ежедневные переговоры между КСПУ и «Сумыгазом», а городские власти выступают третьей стороной, которая пытается решить проблему. Представители АО «Сумыгаз» ожидают подписанного договора от руководства Котельной о реструктуризации долга теплопоставщика перед поставщиками топлива. Поэтому Александр Лысенко попросил, чтобы министр рассмотрел возможность предоставления протокольного поручения по прохождению отопительного сезона в Сумах: «Я хотел бы, чтобы вы предоставили протокольное поручение субъектам хозяйствования, которые несут социальную ответственность за прохождение отопительного сезона и, возможно, Сумскому городскому совету, хотя мы и так делаем все зависимое и независимое от нас, чтобы сдвинуть этот процесс с места. Возможно, это звучало бы так: срочно до конца дня 28 октября 2021 года ООО «Котельная северного промышленного узла» предоставить АО «Сумыгаз» подписанные и согласованные договора, а АО «Сумыгаз» в тот же срок рассмотреть договор с ООО «Котельная северного промышленного узла» по реструктуризации долга (с учетом предложений от Сумского городского совета) и подписать их».

Мэр отметил, что это делается для того, чтобы до 30 октября текущего года была возможность получить договор на поставку газа от «Газоснабжающей компании «Нафтогаз Трейдинг» и до 3 ноября полностью развернуть полностью систему отопления по району, обслуживающему Котельную.

Общество КСПУ Отопление
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