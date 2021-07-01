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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:19422

В Сумах умерли от COVID-19 трое вакцинированных

Все были старше 70 лет.

Об этом во время брифинга сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

Она акцентировала свое внимание на том, что 93% больных, находящихся на стационаре, не вакцинированы. За все время пандемии на территории Сумской городской территориальной громады только трое вакцинированных умерли от осложнений COVID-19 – это один человек старше 70 лет, а два человека старше 80. Поэтому глава управления здравоохранения еще раз напомнила, что прививка помогает переносить коронавирус в более легкой форме и уберечь человека от возможных тяжелых осложнений.

Общество Смерть от коронавируса
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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