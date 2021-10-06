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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:54286

Сумские депутаты согласились финансово помочь Котельной северного промузла

В Сумах депкорпус дал согласие на выдачу ссуды частной компании из денег коммунального предприятия «Дорремстрой», чтобы котельная рассчиталась с долгами за газ.

Речь идет о погашении части долга Котельной северного промузла перед «Сумыгазом». Иначе газ котельная не получит. На 28 октября из-за этого треть города остается без отопления, пишет Суспільне.

По словам главы бюджетной комиссии Вадима Акперова, из бюджета на это средства предоставить не могут. Помощь могут направить коммунальные предприятия, которые получают прибыль, сказал он.

«Сегодня у нас единственное, пожалуй, предприятие, которое работает с прибылью, - «Дорремстрой». Мы сегодня проголосовали - в бюджете дополнительные деньги заранее за зимний период «Дорремстрою». «Дорремстрой» берет на себя обязательство оказать возвратную помощь сейчас КСПУ для того, чтобы они смогли хотя бы первую часть денег дать «Сумыгазу» и запустить», - говорит Акперов.

О какой сумме займа идет речь, и в какие сроки Котельная должна вернуть ее бюджету, городской голова Александр Лысенко пока не говорит.

«Это переговорная процедура между двумя субъектами хозяйствования. Я хотел бы ее не объявлять, потому что договоренности относительно уже четко определенной суммы и цифры они сейчас имеют только в предложениях», — сказал он.

Также 27 октября депутаты решили направить около 60 млн грн на компенсацию в тарифах на отопление: 33 млн грн – для бюджетной сферы и 24 млн – для населения.

Общество Индивидуальное отопление КСПУ
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