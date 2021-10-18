В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе

О пожаре сообщила хозяйка, увидевшая дым и пламя. На место происшествия был направлен дежурный караул 36-го государственного пожарно-спасательного поста.
По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади 4 кв. м, стены на площади до 6 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на хозяйственное сооружение и дрова, сложенные рядом.
В 19:22 возгорание локализовали, а в 19:40 – потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.