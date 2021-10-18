Сумщина является лидером по темпам вакцинации против COVID-19 Об этом сообщил Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев во время рабочей поездки в Сумскую область.

Посетив центр массовой вакцинации в г. Сумы по ул. Привокзальной, Алексей Чернышев отметил, что сейчас полное и сплошное внимание правительства – к укреплению мощностей медицинской системы и вакцинальной кампании. Это ведь единственный способ уменьшить количество заболеваний. Поэтому первый объект инспектирования в рамках рабочей поездки в Сумскую область – это один из центров вакцинации.

«Я лично убедился в том, что вакцин достаточно, есть выбор вакцин для пациентов, есть возможность привиться в комфортных условиях, – сообщил Министр журналистам. – Ежедневно по нашему плану Сумская область должна прививать около 10 тысяч человек. И Сумщина выполняет эти показатели, является лидером темпов вакцинации на этой и прошлой неделях. Я уверен, что область будет держать эту планку и дальше высоко».