Липоводолинский «Альянс» вылетел из Кубка Украины

На стадионе «Юбилейный» в отсутствие зрителей играли липоводолинский «Альянс» и ФК «Львов», который играет в премьер-лиге.
Открыли счет на 13-й минуте гости: Эрнест подсек мяч над Непляхом на входе на правый фланг чужой штрафной, после чего Бусько сходу вогнал удар под дальнюю штангу.
Однако уже через 6 минут счет сравняли хозяева: Альваро потерял мяч на левом фланге обороны, после чего Ярошенко уже у чужой штрафной выкатил под удар Карнозе, а Артур пробил сходу под правую штангу.
После этого инициативой владели больше львовяне, но матч дошел до дополнительного времени и послематчевых пенальти.
В итоге 2:3 в пользу гостей, - дальше идет «Львов».
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