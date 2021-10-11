Липоводолинский «Альянс» вылетел из Кубка Украины Сегодня, 28 октября, в Сумах прошел матч 1/8 Кубка Украины по футболу.

На стадионе «Юбилейный» в отсутствие зрителей играли липоводолинский «Альянс» и ФК «Львов», который играет в премьер-лиге.

Открыли счет на 13-й минуте гости: Эрнест подсек мяч над Непляхом на входе на правый фланг чужой штрафной, после чего Бусько сходу вогнал удар под дальнюю штангу.

Однако уже через 6 минут счет сравняли хозяева: Альваро потерял мяч на левом фланге обороны, после чего Ярошенко уже у чужой штрафной выкатил под удар Карнозе, а Артур пробил сходу под правую штангу.

После этого инициативой владели больше львовяне, но матч дошел до дополнительного времени и послематчевых пенальти.

В итоге 2:3 в пользу гостей, - дальше идет «Львов».