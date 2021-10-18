Ахтырчанка потеряла сознание сразу после вакцинации Ахтырчане обеспокоены ситуацией, случившейся возле Центра вакцинации – там кого-то сразу после прививки забрала скорая помощь.

26 октября вызвали «скорую» в ахтырский центр массовой вакцинации, который находится по улице Армейской, 2.

Как рассказали очевидцы, 51-летняя женщина потеряла сознание сразу после того, как получила дозу вакцины против COVID-19. Когда она очнулась, объяснила, что это лишь реакция ее организма на страх перед уколами, информирует Роксолана Макси.

«Хотя женщина уже чувствовала себя хорошо, ее все же осмотрели врачи: артериальное давление прекрасное, все показатели в норме», - рассказала заведующая Ахтырской станцией экстренной скорой медицинской помощи Татьяна Марченко и добавила, что не так уж редко в их практике случаются вызовы в стоматкабинеты, где пациенты пугают врачей, падая в обморок от одного вида и звука «зубной» техники и инструментов.