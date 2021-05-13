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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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КП «Дорремстрой» снова выиграло тендер на ремонт проспекта Лушпы в Сумах

На этот раз заказчиком услуг по текущему среднему ремонту проспекта им. М.Лушпы выступает ГП «Дороги Сумщины».

Заявки на участие в повторном тендере подавали три предприятия – КП «Дорремстрой» СГС, ООО «Укрстрой-Проект-Реконструкция» и ООО «АМК Рем-Буд».

После проверки документов к аукциону были допущены два участника – КП «Дорремстрой» и ООО «Укрстрой-Проект-Реконструкция». По результатам аукциона, состоявшегося 19 октября, победителем признано КП «Шляхрембуд» с ценовым предложением 60 999 990 грн. Уведомление о намерении заключить договор с победителем размещено заказчиком в системе ProZorro 20 октября, пишет сайт предприятия.

Однако стоит отметить, что на сессии Сумского городского совета 27 октября депутаты сняли средства, предусмотренные на ремонт проспекта им. М.Лушпы (25 млн. грн. – софинансирование из бюджета громады), мотивируя тем, что начинать дорожные работы в этом году уже поздно. Соответствующие расходы будут заложены в бюджет Сумской ТГ на 2022 год.

Напомним, что первый тендер был проведен департаментом инфраструктуры города еще в мае этого года. Победителем в нем также стало КП «Дорремстрой».

Но затем по требованию Сумской ОГА Сумской горсовет принял решение об изменении заказчика услуг на ГП «Дороги Сумщины» (для получения софинансирования из государственного бюджета). Поэтому результаты предварительного тендера были отменены, а новую закупку ГП «Дороги Сумщины» объявило только в конце августа.

Поскольку тендер проводился по процедуре открытых торгов с публикацией на английском языке (так называемых «европейских торгов»), содержащей этап преквалификации, закупка растянулась более чем на два месяца и до сих пор не завершена (в настоящее время продолжается этап заключения договора). Начинать столь масштабные ремонтные работы в ноябре уже действительно поздно, поэтому ремонт переносится на следующий год.

Общество Ремонт Лушпы
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