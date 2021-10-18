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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:21203

В Сумах снова перенесли крайний срок включения тепла

Теперь это 3 ноября.

Об этом сегодня, 28 октября, на своей странице в Фейсбуке написал глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Сегодня в Сумской области - Министр развития общин и территорий, Алексей Чернышев.

Рассматриваем ряд важных вопросов: кислород и койки для больных ковидом, ход вакцинальной кампании, отопительный сезон и цены на газ.

Среди ряда вопросов особое внимание было к проблеме с отоплением: у нас в Сумах более двухсот домов все еще остается без отопления!

Мы как областная государственная администрация еще два года назад подготовили предложения, это так называемые «10 заповедей для городских властей». Там расписаны пошагово все решения по ситуации с отоплением и КСПУ.

Ситуация, которая сложилась сегодня в Сумах – это результат невыполнения этих предложений.

Когда же будет тепло в домах сумчан? Власти города до сих пор не сделали то, что должны.

Сумская ОГА предоставила всю необходимую и своевременную помощь, сегодня обратились за помощью к Министру.

На встрече мэр Сум пообещал, что выполнит все необходимые шаги и до третьего ноября дома КСПУ будут с отоплением.

Надеемся, это крайний срок!

Ибо включение отопления – обычный ежегодный процесс и он не должен быть проблемой для населения!», - написал чиновник.

Общество Отопление
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