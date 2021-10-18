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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах спасатели ликвидировали возгорание электрощитовой

27 октября в 18:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании электрощитовой в подъезде девятиэтажного жилого дома по ул. Ковпака в г. Сумы.

О пожаре сообщили жильцы дома, почувствовавшие резкий запах дыма. На место происшествия было направлено отделение очередного караула 3-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горение происходит в электрическом щитке на втором этаже здания. Образовалось сильное задымление.

В 20:54 возгорание было локализовано, а в 20:56 полностью ликвидировано первичными средствами пожаротушения.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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