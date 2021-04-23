С пятницы все школьники Сумщины переходят дистанционное учение Такое решение было принято на внеочередном заседании Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

За это решение, как безотлагательное, проголосовали все члены областной комиссии. Обусловлено это решение тем, что заболеваемость COVID-19 возрастает в области быстрыми темпами. Показатель заболеваемости Сумской областью составил 640,5 на 100 тысяч населения, по Украине он составляет 365. Показатель смертности у нас составляет 11,7% против 8,8% в Украине на 100 тысяч человек. Существенно увеличилась заболеваемость среди детей.

Такую статистику привел во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС исполняющий обязанности генерального директора Сумского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Владимир Збаражский.

Начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко добавил, что на сегодняшний день в области болеет 14 488 человек, из них 1556 человек - находятся в больницах. 1291 человек – в тяжелом состоянии, 45 – подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки госпитализированы 197 пациентов.

«Ситуация критическая. Медицинские работники работают на грани своих возможностей, – подчеркнул Сергей Бутенко. – Ведь уровень госпитализации уже 106%. И этот показатель каждый день растет. Все пациенты, которые находятся в реанимации, которые подключены к ИВЛ, которые умирают – не были вакцинированы».

Директор Департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова рассказала, что с 1 по 27 октября заболел 1131 участник образовательного процесса, из них 693 ребенка в учебных заведениях. Также она обратила внимание на то, что ослабилась вакцинация среди работников образования, а особенно низкий процент привитых среди должностных лиц в отделах образования в городах и районах области.

«Учитывая ситуацию, Министерство образования и науки Украины рекомендовало перейти учебным заведениям на дистанционную форму обучения. Согласно письму Министерства и в связи с показателями увеличения заболеваемости COVID-19 мы настаиваем на том, чтобы в учебных заведениях с 1 по 11 класс начать с завтра дистанционное обучение», – подчеркнула Виктория Гробова.

Комиссия приняла решение в связи с ухудшением эпидемической ситуации и ростом заболеваемости COVID-19 ввести дистанционную форму обучения для учащихся 1-11 классов учреждений общего среднего образования с 29 октября по 7 ноября 2021 года.