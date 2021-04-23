Начальные классы глуховских школ также идут на дистанционку С 29 октября по 7 ноября во всех заведениях общего среднего образования Глуховского городского совета вводится дистанционная форма обучения.

Соискатели образования с 1 по 11 классы будут обучаться онлайн. Такие ограничения вводятся во исполнение протокольного решения №14 внеочередного заседания Сумской областной комиссии по ТЭБ и ЧС в связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации.

Напомним, до этого начальные классы учились очно, занятия дистанционно были в 5-11 классах по требованию 100-процентного вакцинирования работников школ в красной зоне, сообщается на странице Глуховского горсовета.