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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Книга сумського письменника потрапила у список 30 знакових книг для української незалежності

Український інститут книги оголосив перелік 30 знакових книг для української незалежності.

Проект присвячений літературним творам та виданням, які були опубліковані з 1991 по 2021 роки.

В Інституті зазначають, що це унікальний список видань, що вплинули на формування та розвиток країни та її громадян.

До онлайн-голосування долучилося понад 34 тисячі людей, які залишили понад 267 тисяч голосів. 

Пепередньо експерти книговидавничої галузі, літературознавці, перекладачі та історики літератури сформували довгий список зі 100 видань. 

А за підсумками отриманої кількості голосів сформувався фінальний список з 30 книжок.

Очолила рейтинг книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" (видавництво Vivat, 2019), яка отримала 9535 голосів. 

23-й «Іловайськ» сумського письменника Євгена Положія.

До переліку ТОП-30 книг увійшли:

1. "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР", Вахтанг Кіпіані (Vivat)

2. "Триста поезій", Ліна Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")

3. "Записки українського самашедшого", Ліна Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")

4. "Чорний ворон", Василь Шкляр ("Клуб сімейного дозвілля")

5. "Абетка", Іван Малкович ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")

6. "Україна: Історія", Орест Субтельний ("Либідь")

7. "Солодка Даруся", Марія Матіос ("Піраміда")

8. "Ворошиловград", Сергій Жадан ("Фоліо")

9. "Століття Якова",  Володимир Лис ("Клуб сімейного дозвілля")

10. "Ukrainer. Країна з середини", Богдан Логвиненко ("Видавництво Старого Лева")

11. "Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана", ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")

12. "Польові дослідження українського сексу", Оксана  Забужко ("Згода")

13. Повне зібрання творів Василя Стуса в 6 томах

14. "Інтернат",  Сергій Жадан (Meridian Czernowitz)

15. Зібрання творів Лесі Українки у 14 томах

16. "Україна. Історія з грифом "Секретно", Володимир В'ятрович ("Клуб сімейного дозвілля")

17. "Доця", Тамара Горіха Зерня ("Білка") 

18. Повне зібрання творів Тараса Шевченка ("Наукова думка")

19. "Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій", Оксана Забужко ("Факт")

20. "Фелікс Австрія", Софія Андрухович ( "Видавництво Старого Лева")

21. "Танго смерті", Юрій Винничук ("Фоліо")

22. "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму", Лесь Подерв’янський ("Фоліо")

23. "Іловайськ", Євген Положій ("Фоліо")

24. "Літопис", Самійло Величко ("Кліо")

25. "Брама Європи", Сергій Плохій ("Клуб сімейного дозвілля")

26. "Село не люди", Люко Дашвар ("Клуб сімейного дозвілля")

27. "Українки в Гулагу. Вижити значить перемогти", Оксана Кісь (Інститут народознавства НАН)

28. "Червоний", Андрій Кокотюха ("Клуб сімейного дозвілля")

29. "Нарис історії України. Формування модерної нації XIX-XX століття", Ярослав Грицак ("Генеза")

30. "Московіада", Юрій Андрухович ("Лілея-НВ")

Досуг Евгений Положий Книга
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