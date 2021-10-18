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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:30138

У Сумах відзначили День вигнання нацистських окупантів із України

Сьогодні, 28 жовтня, у Сумах пройшли заходи з нагоди 77-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України.

Представники міської та обласної влади, військовики, громадськість вшанували пам’ять полеглих за Україну в роки Другої світової війни та поклали квіти до пам’ятного знаку воїнам, загиблим у зоні АТО/ООС.

«Патріотизм – невід’ємна риса українського народу. В усі часи українці, не роздумуючи, ставали на захист своє землі, своєї держави. Наш обов’язок пам’ятати тих, хто боронив Україну тоді, і хто боронить її сьогодні: хто зараз перебуває на бойових позиціях, в окопах на Сході нашої держави. Вдячність і шана героям-захисникам!» – зазначив Олександр Лисенко. 

«День визволення України – це нагода вшанувати доблесних оборонців і визволителів у роки Другої світової війни, тих, хто виявляв небувалий героїзм на бойових рубежах, хто відбудовував країну в повоєнні часи. Ні біль кривавих втрат, ні радість великих перемог не забулися за цей час, адже пам’ять про подвиги наших батьків, дідів, братів і сестер та вдячність за життя на вільній землі не мають історичного терміну давності – вони вічні», - сказав голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко.

Пам’ять воїнів-визволителів вшанували хвилиною мовчання. 

Общество
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