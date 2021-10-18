У Сумах відзначили День вигнання нацистських окупантів із України

Представники міської та обласної влади, військовики, громадськість вшанували пам’ять полеглих за Україну в роки Другої світової війни та поклали квіти до пам’ятного знаку воїнам, загиблим у зоні АТО/ООС.
«Патріотизм – невід’ємна риса українського народу. В усі часи українці, не роздумуючи, ставали на захист своє землі, своєї держави. Наш обов’язок пам’ятати тих, хто боронив Україну тоді, і хто боронить її сьогодні: хто зараз перебуває на бойових позиціях, в окопах на Сході нашої держави. Вдячність і шана героям-захисникам!» – зазначив Олександр Лисенко.
«День визволення України – це нагода вшанувати доблесних оборонців і визволителів у роки Другої світової війни, тих, хто виявляв небувалий героїзм на бойових рубежах, хто відбудовував країну в повоєнні часи. Ні біль кривавих втрат, ні радість великих перемог не забулися за цей час, адже пам’ять про подвиги наших батьків, дідів, братів і сестер та вдячність за життя на вільній землі не мають історичного терміну давності – вони вічні», - сказав голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко.
Пам’ять воїнів-визволителів вшанували хвилиною мовчання.
Цього дня Український інститут національної пам’яті нагадує про необхідність використання юридично та науково виваженої термінології.
Так, зокрема, доречно використовувати термін «вигнання нацистських окупантів із України» замість сполучення «визволення України від фашистських загарбників».
Термін «визволення» передбачає волю, свободу, а у 1944 році Україна не стала вільною. Із вигнанням нацистських окупантів Україна не отримала волі, тільки опинилася під іншим пануванням, результатом якого стали масові репресії та депортації, зокрема сотень тисяч українців, поляків та цілого кримськотатарського народу. СРСР ставив за мету не визволення Українського народу, а повернення його до складу радянської імперії. Волю і свободу Український народ отримав тільки після 24 серпня 1991 року. Тож визволення України відбулося тільки з розпадом Радянського Союзу.
Кліше «фашистські загарбники» нав’язане радянською пропагандою і широко використовувалося в науковій і художній літературі, кіно, радіо і телебаченні, пресі. Правильно вживати «нацистські окупанти».
Також рекомендується відмовитися від використання сталінського пропагандистського терміну «Велика Вітчизняна війна», замінивши його історично коректним – «Друга світова війна 1939 – 1945». Український вимір тих подій не обмежується хронологічними рамками воєнного конфлікту 1941-1945 років між СРСР і Третім Рейхом. Для українців війна із нацизмом розпочалася 1 вересня 1939 року, коли Третій рейх та СРСР співпрацювали як союзники.