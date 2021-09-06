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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине при ликвидации пожара в жилом доме обнаружено тело человека

Сегодня, 28 октября, в 1:45 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул. Новоселовская с. Сынивка Роменского района.

По вызову была направлена местная пожарная команда с. Сынивка. Дополнительно преодолев расстояние в 25 км из районного центра, прибыло отделение дежурного караула 21-й государственной пожарно-спасательной части.

Горела веранда деревянного дома. По горючим конструкциям пламя стремительно распространялось на весь дом. Включившись в аппараты для защиты органов дыхания, спасатели зашли в горящий дом. В проходе между кухней и коридором было обнаружено бездыханное тело женщины, 1953 г.р.

В 2:35 пожар удалось локализовать и не допустить распространение огня на весь жилой дом и рядом расположенное хозяйственное сооружение. В 3:27 пожар был ликвидирован.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 6 человек личного состава и одна единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 2 работника и 1 автомобиль местной пожарной команды.

Право Смерть на пожаре
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