На Сумщине при ликвидации пожара в жилом доме обнаружено тело человека

По вызову была направлена местная пожарная команда с. Сынивка. Дополнительно преодолев расстояние в 25 км из районного центра, прибыло отделение дежурного караула 21-й государственной пожарно-спасательной части.
Горела веранда деревянного дома. По горючим конструкциям пламя стремительно распространялось на весь дом. Включившись в аппараты для защиты органов дыхания, спасатели зашли в горящий дом. В проходе между кухней и коридором было обнаружено бездыханное тело женщины, 1953 г.р.
В 2:35 пожар удалось локализовать и не допустить распространение огня на весь жилой дом и рядом расположенное хозяйственное сооружение. В 3:27 пожар был ликвидирован.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 6 человек личного состава и одна единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 2 работника и 1 автомобиль местной пожарной команды.
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