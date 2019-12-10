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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:31108

Сумчан предупреждают о тумане

Сумской областной гидрометцентр прогнозирует туман.

Ночью и утром 29 октября по Сумской области и Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м (I-й уровень опасности, желтый), говорится в сообщении.

Общество Туман
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