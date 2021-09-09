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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание микроавтобуса (видео)

27 октября в 08:45, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании автомобиля «Volkswagen Transporter Т4» на автодороге «Сумы – Полтава».

О пожаре сообщил водитель, который во время движения почувствовавший резкий запах дыма в салоне. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 24-й государственной пожарно-спасательной части.

Водитель самостоятельно пытался потушить возгорание, но из-за отсутствия огнетушителя сделать это не смог, после чего позвонил пожарным, а потому на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений микроавтобус уже почти полностью был охвачен огнем.

В 8:54 возгорание локализовали, а в 9:03 – потратив на тушение более 3 тонн воды и до 60 литров пенообразователя полностью ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар авто
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