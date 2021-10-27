В Сумах пожарные спасли от уничтожения два жилых дома 27 октября в 12:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственного сооружения по ул. Елены Телиги в Сумах.

О пожаре сообщил сосед, увидевший дым из-под кровли сарая. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огнем охвачена кровля и перекрытие по всей площади и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные постройки и 2 рядом расположенных жилых дома.

В 12:41 возгорание локализовали, а в 13:04 – потратив на тушение более 6 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов вероятной причиной возгорания стало сжигание сухой растительности вблизи хозяйственной постройки, поэтому спасатели еще раз призывают граждан быть максимально осторожными в обращении с огнем, не сжигать мусор и остатки сухой растительности. Помните, даже самая маленькая искра может вызвать масштабное возгорание. При обнаружении признаков пожара на открытой территории или в лесной местности звоните на номер экстренного вызова «101»!