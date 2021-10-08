В Кролевце в заброшенной гостинице жил наркоман

Проверяя заброшенное здание бывшей гостиницы, участковый офицер полиции зашел в одно из помещений и увидел проживавшего там 27-летнего мужчину. При его поверхностном осмотре был обнаружен пакет с 500 граммами каннабиса.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Все обнаруженное изъято и направлено на экспертное исследование.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет или лишения свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Оперативники Сумского районного управления полиции задокументировали преступную деятельность 20-летнего местного жителя, занимавшегося незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ....
В понедельник правоохранители обнаружили и изъяли наркотические и психотропные средства у жителей Сумского, Роменского и Шосткинского районов....
К 6 годам лишения свободы осужден 20-летнего наркозакладчика....
Осужден мужчина, который занимался незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, полученных мошенническим путем....
Полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотических средств и психотропных веществ....