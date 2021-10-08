В Кролевце в заброшенной гостинице жил наркоман 500 граммов наркотического вещества обнаружил работник отделения полиции №1 (г. Кролевец) у местного жителя.

Проверяя заброшенное здание бывшей гостиницы, участковый офицер полиции зашел в одно из помещений и увидел проживавшего там 27-летнего мужчину. При его поверхностном осмотре был обнаружен пакет с 500 граммами каннабиса.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Все обнаруженное изъято и направлено на экспертное исследование.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет или лишения свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.