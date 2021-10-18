Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 27 октября в 14:59 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Гагарина в пгт Степановка Сумского района.

О пожаре сообщила хозяйка, почувствовавшая резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен очередной караул 27-го государственного пожарно-спасательного поста.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огнем охвачен пол на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания.

В 15:11 возгорание локализовали, а в 15:20 полностью ликвидировали первичными средствами пожаротушения.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.