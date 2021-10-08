В Сумах задержали наркоторговца-закладчика

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что один из жителей Сум занимается незаконным сбытом наркотиков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника. Во время поверхностного осмотра сотрудники полиции обнаружили при нем 5 зип-пакетов по 1 г каждый и 4 зип-пакета по 0,5 г каждый с психотропным веществом «Alpha-PVP», а также 3 зип-пакета с таблетками наркотического средства «Экстези». Кроме того, в мобильном телефоне сумчанина полицейские увидели фотографии, где парень разложил очередную партию закладок.
Все обнаруженное правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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