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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:46387

В Сумах задержали наркоторговца-закладчика

Оперативники Сумского районного управления полиции задокументировали преступную деятельность 20-летнего местного жителя, занимавшегося незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что один из жителей Сум занимается незаконным сбытом наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника. Во время поверхностного осмотра сотрудники полиции обнаружили при нем 5 зип-пакетов по 1 г каждый и 4 зип-пакета по 0,5 г каждый с психотропным веществом «Alpha-PVP», а также 3 зип-пакета с таблетками наркотического средства «Экстези». Кроме того, в мобильном телефоне сумчанина полицейские увидели фотографии, где парень разложил очередную партию закладок.

Все обнаруженное правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер Наркотики
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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