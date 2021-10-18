Поліція розглядає дві версії вбивства активіста Правого сектору В рамках відкритого кримінального провадження розглядається дві основні версії події - вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.

Як раніше повідомлялося: вчора, близько 21 години, від оператора лінії 103 до поліції надійшло повідомлення про те що, по вулиці Заливній стріляла невідома особа та лежить закривавлений невідомий чоловік.

Виїхавши на місце поліції, правоохоронці виявили тіло чоловіка. Ним виявився 28-річний сумчанин.

Співмешканка розповіла, що приїхавши додому, вони з чоловіком вийшли з автомобіля та попрямували до будинку. Як раптом, до них підбіг невідомий та здійснив сім чи вісім пострілів з вогнепальної зброї у її співмешканця.

Внаслідок чого, він отримав три кульових поранення в спину та одне в грудну клітину. Від чого потерпілий помер на місці події.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та особи, причетної до злочину.

Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків.

Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Сумська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Сумської області