У Сумах в рамках кримінального провадження встановлюються обставини вбивства громадського активіста

За даними слідства, 27 жовтня 2021 року близько 21:00 біля під’їзду багатоквартирного будинку невідомий здійснив декілька пострілів у громадського активіста. Від отриманих поранень 28-річний потерпілий помер на місці події. Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин вбивства та затримання особи, причетної до злочину.

Досудове слідство доручено Слідчому управлінню Головного управління Національної поліції України в Сумській області. Хід слідства перебуває на контролі керівництва обласної прокуратури.