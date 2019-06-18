В Сумской мэрии прокомментировали ситуацию вокруг «Зеленого театра» и летней эстрады

Согласно условиям указанного договора, заключенного в 2019 году между ОО «Зеленый театр «Сумы» и КУ СОС «Детско-юношеская спортивная школа «Чемпион», общественная организация обязана была осуществлять хозяйственную деятельность без цели получения прибыли.
В связи с поступлением летом жалоб к городскому голове Александру Лысенко от жильцов домов, расположенных по ул. Прокофьева, по поводу громкой музыки из парка в ночное время, во время обследования в июле 2021 года установлено, что Летняя эстрада используется ОО «Зеленый театр «Сумы» для осуществления платных развлекательных мероприятий, преимущественно, в вечернее и ночное время, с целью получения прибыли, а расположенные летние площадки работают без разрешительных документов .
Кроме того, согласно публикациям в СМИ, ОО «Зеленый театр «Сумы» регулярно проводила платные мероприятия, например, фестиваль пива Sumy Beer Fest. Это прямо противоречит договоренностям о размещении ОО «Зеленый театр «Сумы» и заключенному договору о сотрудничестве.
В июле 2021 года во время встречи с директором департамента обеспечения ресурсных платежей Юрием Клименко руководству ОО «Зеленый театр «Сумы» было предложено несколько вариантов урегулирования вопроса размещения организации на территории Летней эстрады, в том числе – передача здания Летней эстрады на баланс КУ «Сумской городской центр досуга молодежи» и дальнейшее сотрудничество общественной организации с указанным учреждением; передача в аренду на электронном аукционе нежилых помещений Летней эстрады площадью 141,6 м2 (проекторная), участие в котором может принять как ОО «Зеленый театр «Сумы», так и другие участники.
После окончания 24 июля 2021 года договора аренды, заключенного с КУ СОС «Детско-юношеская спортивная школа «Чемпион», и, соответственно, договора о сотрудничестве, заключенного между школой и ОО «Зеленый театр «Сумы», коммунальное учреждение отказалось от аренды проекторной, доступ к которой предоставлялся «Зеленому театру».
В сентябре 2021 года департамент начал подготовку аукциона на аренду, но получил письмо от ОО «Зеленый театр «Сумы» по включению помещения в перечень объектов, которые передаются в аренду без проведения аукциона. Такая процедура предусмотрена действующим законодательством, но требует выполнения определенных условий, а именно: общественные организации в сфере культуры и искусств обязаны предоставить документы, указанные в письме департамента от 29 сентября 2021 года.
Вместо предоставления документов для урегулирования указанного вопроса, ОО «Зеленый театр «Сумы» на своих страницах в социальных сетях Instagram и Facebook размещает посты, не соответствующие действительности, ведь речь идет о коммунальном имуществе, принадлежащем всей громаде города.
Департамент обеспечения ресурсных платежей в очередной раз обращается в общественную организацию с просьбой действовать в рамках действующего законодательства – собрать необходимый пакет документов для дальнейшего рассмотрения вопроса передачи ей в аренду помещений, а не распространять ложную информацию в СМИ и социальных сетях.
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