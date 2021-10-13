Полицейские Шостки разыскали и вернули в центр реабилитации двух малолетних беглянок Почти сутки продолжались поиски двух малолетних, которые вчера вечером самовольно покинули областной центр социально-психологической реабилитации детей.

Живых и невредимых юных беглянок нашли на окраине города Шостки. Их доставили в управление полиции, где передали под опеку воспитателей детского центра.

Напомним, вчера, 27 октября, в Шосткинское районное управление полиции поступило сообщение от воспитателей областного центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного в Шостке, об исчезновении двух девочек, 11-ти и 13-ти лет, воспитывающихся в этом детском учреждении.

На их розыск был ориентирован личный состав полиции Шостки и области. Правоохранители отработали места скопления молодежи, спортплощадки, вокзалы, их родственников и знакомых. Информация о поиске малолетних была размещена в средствах массовой информации.

Нашли девочек сегодня днем на окраине Шостки. Их опознала одна из местных жительниц, которая и позвонила по телефону в полицию.

Как выяснилось, девушки гуляли по частному сектору города, а ночевать пошли в подъезд одной из многоэтажек. Когда рассвело, снова пустились в путешествие, пока их не нашли сотрудники группы реагирования патрульной полиции.

Правоохранители выясняют причины этого поступка, а также проводят с ними профилактические беседы, разъясняя им всю опасность таких путешествий, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.