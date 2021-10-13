Кабмин постановил изменения по межрегиональным перевозкам автотранспортом Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, за исключением легковых автомобилей, возлагается на пассажиров.

Изменения предполагают, что при поездках автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.

Касаются правила так же регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не больше пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

В то же время, перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

При перевозке в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

По-прежнему норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяется на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививках или отрицательном тесте у пассажира влечет ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.

Напомним, что с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок в желтом и красном уровнях эпиднебезопасности.

Для использования межрегионального транспорта в регионах с желтым и красным уровнем эпидопасности нужно будет иметь один из указанных документов:

- оформленный на портале "Дія" или в одноименном приложении "желтый" или "зеленый" международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации;

- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

- документ о получении одной дозы вакцины – форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у врача, проводившего прививку;

- международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год с даты последней прививки. Его можно оформить у врача, проводившего прививку в пункте прививки заведения здравоохранения или у семейного врача;

- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа от времени сдачи материала на анализ.

Соответствующие изменения в Постановление №1236 были внесены во время заседания Кабинета Министров Украины 20 октября 2021 года.