Кабмин постановил изменения по межрегиональным перевозкам автотранспортом

Изменения предполагают, что при поездках автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.
Касаются правила так же регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.
Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не больше пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.
В то же время, перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.
При перевозке в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.
По-прежнему норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяется на несовершеннолетних.
Отсутствие документа о прививках или отрицательном тесте у пассажира влечет ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.
Напомним, что с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок в желтом и красном уровнях эпиднебезопасности.
Для использования межрегионального транспорта в регионах с желтым и красным уровнем эпидопасности нужно будет иметь один из указанных документов:
- оформленный на портале "Дія" или в одноименном приложении "желтый" или "зеленый" международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации;
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
- документ о получении одной дозы вакцины – форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у врача, проводившего прививку;
- международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год с даты последней прививки. Его можно оформить у врача, проводившего прививку в пункте прививки заведения здравоохранения или у семейного врача;
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа от времени сдачи материала на анализ.
Соответствующие изменения в Постановление №1236 были внесены во время заседания Кабинета Министров Украины 20 октября 2021 года.