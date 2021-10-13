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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:49238

На Сумщине задержали машиниста с сообщниками за кражу дизельного горючего из поездов

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры задержан машинист и два его сообщника, которые похищали дизельное горючее из поездов.

По данным следствия, во время движения поезда у станции Тростянец-Смородино двое мужчин передавали машинисту связанные между собой канистры. Машинист подключался к топливной системе и заполнял канистры дизельным топливом. Далее сбрасывал емкости в оговоренном месте, а его сообщники их подбирали. По предварительным данным, по такой схеме мужчины похищали горючее около полугода.

В ночь со вторника на среду, 27 октября, во время спецоперации правоохранители после преследования задержали двух человек, перевозивших в авто 17 канистр, у которых было около 400 литров жидкости, похожей на дизельное топливо. В то же время задержан и машинист поезда, передавший им заполненные канистры. До избрания 39-летний машинист и два его знакомых, которым 30 и 48 лет, будут находиться в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Противоправная деятельность лиц пресечена сотрудниками Ахтырского районного отдела полиции, управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции области совместно с работниками Харьковского территориального управления аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзалізниця» под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Право Кража
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