Минздрав рекомендует вакцинировать детей от 12 лет

В Украине предлагается разрешить вакцинацию детей от 12 лет. Рекомендацию Национальной технической группы экспертов по иммунизации своим приказом утвердило Министерство здравоохранения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Рекомендовать Минздраву утвердить Позицию НТГЭИ №27-09/2021-1 (официальное заявление) относительно рекомендации Минздрава в отношении отдельных вопросов вакцинации против COVID-19 в Украине", - говорится в решении оперативного штаба Минздрава.
Отмечается, что вакцинация может быть проведена при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту. При этом следует учитывать противопоказания к вакцинации.
В случае нехватки COVID-препаратов должны быть приоритетно обеспечены вакцинами дети от 12 лет и взрослые, относящиеся к группам риска.
Согласно рекомендациям НТГЭИ, вакцинация детей может проводиться вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.
На тлі пікових навантажень на лікарів (у зв'язку зі значним поширенням COVID-19, грипу та інших ГРВІ) додається величезна кількість пацієнтів,...
За неделю в Сумах было сделано больше 60 тыс. прививок....
На выходных продолжали работать пункты вакцинации в амбулаториях и пункты массовой вакцинации от коронавирусной инфекции....
По информации Министерства здравоохранения, в Украине новый рекорд ковид-прививок, за минувшие сутки вакцинированы почти три сотни тысяч человек....
В воскресенье, 24 октября, в МЦ «Романтика» будет работать Центр массовой вакцинации от COVID-19....