Минздрав рекомендует вакцинировать детей от 12 лет Вакцинация против коронавируса детей от 12 лет может проводиться вакциной Comirnaty от компании Pfizer/BioNTech.

В Украине предлагается разрешить вакцинацию детей от 12 лет. Рекомендацию Национальной технической группы экспертов по иммунизации своим приказом утвердило Министерство здравоохранения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Рекомендовать Минздраву утвердить Позицию НТГЭИ №27-09/2021-1 (официальное заявление) относительно рекомендации Минздрава в отношении отдельных вопросов вакцинации против COVID-19 в Украине", - говорится в решении оперативного штаба Минздрава.

Отмечается, что вакцинация может быть проведена при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту. При этом следует учитывать противопоказания к вакцинации.

В случае нехватки COVID-препаратов должны быть приоритетно обеспечены вакцинами дети от 12 лет и взрослые, относящиеся к группам риска.

Согласно рекомендациям НТГЭИ, вакцинация детей может проводиться вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.