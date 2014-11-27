На "Сумыхимпроме" полицейские разоблачили группу лиц в хищении имущества Сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления, отдела криминального анализа ГУНП в Сумской области задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые в течение года незаконно вывозили дорогостоящее оборудование с территории завода химической промышленности и продавали его.

В ходе следствия полицейские получили материалы, свидетельствующие о причастности к совершению преступлений, связанных с хищением имущества государственного предприятия. Следовательно, вчера после очередной «сделки» полицейские блокировали их деятельность.

Установлено, что у группы лиц, объединенных единым умыслом, входили семь граждан: четверо рабочих завода химической промышленности, водитель, посредник и предприниматель. Мужчины «специализировались» на воровстве комплектующих частей оборудования с завода.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что злоумышленники оборудовали место в машине, где прятали списанное оборудование. Четверо работников завода документально оформляли оборудование и передавали водителю, который все это вывозил с охраняемой территории. Далее водитель ехал в заранее оговоренные места и отдавал оборудование посреднику, который связывался с предпринимателем и отдавал детали на продажу.

«В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях и гаражах злоумышленников наши сотрудники обнаружили немалое количество дорогостоящего оборудования и другие доказательства причастности данных граждан к противоправным действиям», - комментирует начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.