Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:23682

На "Сумыхимпроме" полицейские разоблачили группу лиц в хищении имущества

Сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления, отдела криминального анализа ГУНП в Сумской области задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые в течение года незаконно вывозили дорогостоящее оборудование с территории завода химической промышленности и продавали его.

В ходе следствия полицейские получили материалы, свидетельствующие о причастности к совершению преступлений, связанных с хищением имущества государственного предприятия. Следовательно, вчера после очередной «сделки» полицейские блокировали их деятельность.

Установлено, что у группы лиц, объединенных единым умыслом, входили семь граждан: четверо рабочих завода химической промышленности, водитель, посредник и предприниматель. Мужчины «специализировались» на воровстве комплектующих частей оборудования с завода.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что злоумышленники оборудовали место в машине, где прятали списанное оборудование. Четверо работников завода документально оформляли оборудование и передавали водителю, который все это вывозил с охраняемой территории. Далее водитель ехал в заранее оговоренные места и отдавал оборудование посреднику, который связывался с предпринимателем и отдавал детали на продажу.

«В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях и гаражах злоумышленников наши сотрудники обнаружили немалое количество дорогостоящего оборудования и другие доказательства причастности данных граждан к противоправным действиям», - комментирует начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Хищение
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

15.11.2017 09:11

В прокуратуре советовались, как расследовать хищения дорожных средств

В прокуратуре Сумщины советовались, как не допустить хищения бюджетных средств, выделенных на строительство, содержание и ремонт дорог....

02.10.2015 08:01

На Сумщине частника подозревают в хищении бюджетных средств и подлоге

Прокуратурой Сумской области должностному лицу частной фирмы г. Киева сообщено о подозрении в хищении средств при реконструкции котельных учебных заведений...

01.10.2015 12:05

Прокуратура расследует хищение бюджетных средств чиновниками ОГА времен Чмыря

Следственный отдел прокуратуры Сумской области проводит досудебное расследование по факту растраты бюджетных средств при строительстве КЗ СОР ФЦ «Барса»....

25.03.2015 22:01

В России поймали сумского военного, который присвоил зарплаты подчиненных (видео)

Начальника финансов Ахтырской воинской части, который в ноябре прошлого года украл зарплату «киборгов» задержали в России....

27.11.2014 12:04

Начальник финслужбы воинской части на Сумщине объявлен в розыск

На Сумщине выявлен факт присвоения офицером - начальником финслужбы военной части 4, 3 млн грн....

Новости

На Сумщине обновился летальный рекорд из-за коронавируса
Сегодня 09:04
Кабмин постановил изменения по межрегиональным перевозкам автотранспортом
Сегодня 16:08
На Сумщине задержали машиниста с сообщниками за кражу дизельного горючего из поездов
Сегодня 15:49
Минздрав рекомендует вакцинировать детей от 12 лет
Сегодня 15:45
В Сумах появилось еще одно коммунальное заведение – загородный детский лагерь оздоровления и отдыха
Сегодня 15:20
В Сумах произошло ДТП на пр. Курский
Сегодня 14:27
«Совість важливіша за мандат», - Дмитро Лантушенко йде з міської ради
Сегодня 13:46
Сумские депутаты не поддержали отмену 10 грн в маршрутках
Сегодня 13:31
На "Сумыхимпроме" полицейские разоблачили группу лиц в хищении имущества
Сегодня 13:23
Сумские депутаты не поддержали контроль за общественным транспортом в городе
Сегодня 13:15
Рушійна сила прогресу цифрової трансформації
Сегодня 13:14
В Сумах произошла авария на Ковпака
Сегодня 12:55
view counter
view counter

Статьи

Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.