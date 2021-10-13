Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:15658

Сумские депутаты не поддержали контроль за общественным транспортом в городе

Сегодня, 27 октября, проходит сессия Сумского горсовета.

На ней был рассмотрен проект решения «Об отдельных вопросах урегулирования пассажирских перевозок на территории Сумской городской территориальной громады».

Инициаторы проекта решения предлагали заслушать руководителя транспортного отдела Сергея Яковенко по вопросам:

- соблюдения перевозчиками требований договоров относительно ежедневной численности подвижного состава на маршрутах, количества осуществленных в течение дня рейсов, соблюдения графиков движения по каждому из маршрутов;

- обеспечения транспортных средств частных перевозчиков работающими средствами GPS-мониторинга, организации доступа пассажиров к информации в режиме онлайн;

- налаживания контроля за состоянием выполнения перевозчиками плана обновления подвижного состава;

- состояния работы с регистрацией Отделом жалоб граждан на работу пассажирского транспорта в разрезе обращений в письменном виде, по электронной почте, по телефону, на фейсбук-странице, и реагированием на нарушенные в жалобах проблемы.

Также предлагалось заслушать отчет о состоянии выполнения Программы развития городского пассажирского транспорта на 2019-2021 годы и т.д. Проект решения здесь.

Однако «за» было всего 15 голосов. Так что городской совет, по сути, выступил за дальнейшие перевозки сумчан текущими и ломающимися маршрутками, съезжающими с рейсов рано вечером.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине обновился летальный рекорд из-за коронавируса
Сегодня 09:04
Кабмин постановил изменения по межрегиональным перевозкам автотранспортом
Сегодня 16:08
На Сумщине задержали машиниста с сообщниками за кражу дизельного горючего из поездов
Сегодня 15:49
Минздрав рекомендует вакцинировать детей от 12 лет
Сегодня 15:45
В Сумах появилось еще одно коммунальное заведение – загородный детский лагерь оздоровления и отдыха
Сегодня 15:20
В Сумах произошло ДТП на пр. Курский
Сегодня 14:27
«Совість важливіша за мандат», - Дмитро Лантушенко йде з міської ради
Сегодня 13:46
Сумские депутаты не поддержали отмену 10 грн в маршрутках
Сегодня 13:31
На "Сумыхимпроме" полицейские разоблачили группу лиц в хищении имущества
Сегодня 13:23
Сумские депутаты не поддержали контроль за общественным транспортом в городе
Сегодня 13:15
Рушійна сила прогресу цифрової трансформації
Сегодня 13:14
В Сумах произошла авария на Ковпака
Сегодня 12:55
view counter
view counter

Статьи

Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.