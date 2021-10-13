Сумские депутаты не поддержали контроль за общественным транспортом в городе

На ней был рассмотрен проект решения «Об отдельных вопросах урегулирования пассажирских перевозок на территории Сумской городской территориальной громады».
Инициаторы проекта решения предлагали заслушать руководителя транспортного отдела Сергея Яковенко по вопросам:
- соблюдения перевозчиками требований договоров относительно ежедневной численности подвижного состава на маршрутах, количества осуществленных в течение дня рейсов, соблюдения графиков движения по каждому из маршрутов;
- обеспечения транспортных средств частных перевозчиков работающими средствами GPS-мониторинга, организации доступа пассажиров к информации в режиме онлайн;
- налаживания контроля за состоянием выполнения перевозчиками плана обновления подвижного состава;
- состояния работы с регистрацией Отделом жалоб граждан на работу пассажирского транспорта в разрезе обращений в письменном виде, по электронной почте, по телефону, на фейсбук-странице, и реагированием на нарушенные в жалобах проблемы.
Также предлагалось заслушать отчет о состоянии выполнения Программы развития городского пассажирского транспорта на 2019-2021 годы и т.д. Проект решения здесь.
Однако «за» было всего 15 голосов. Так что городской совет, по сути, выступил за дальнейшие перевозки сумчан текущими и ломающимися маршрутками, съезжающими с рейсов рано вечером.