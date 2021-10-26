В Сумах произошло ДТП на пр. Курский Вчера около 12.30, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском.

На месте происшествия инспекторы установили, что 40-летний водитель автомобиля Ssang Yong Korando во время движения задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на транспортное средство Seat Ibiza. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на кормчего Ssang Yong Korando админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.