На месте происшествия инспекторы установили, что 40-летний водитель автомобиля Ssang Yong Korando во время движения задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на транспортное средство Seat Ibiza. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на кормчего Ssang Yong Korando админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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