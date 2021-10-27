В Сумах произошла авария на Ковпака Вчера, около 16 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ковпака.

На месте происшествия инспекторы установили, что водитель автомобиля BMW во время движения задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя BMW админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.