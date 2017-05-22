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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:201055

В Сумах ликвидировали Центр досуга молодежи

Сегодня, 27 октября, проходит сессия Сумского горсовета.

Один из вопросов – «О прекращении деятельности коммунального учреждения «Сумской городской центр досуга молодежи» Сумского городского совета путем деления на коммунальное учреждение Сумского городского совета «Центр культуры и досуга» и коммунальное учреждение «Молодежный центр «Романтика» Сумского городского совета» - вызвал массу вопросов. Прежде всего. Мало кому было понятно, зачем ликвидировать ЦДМ, если можно просто выделить МЦ «Романтика» в отдельную структуру. Против выступили молодежь, часть депутатов, директор ЦДМ, однако мэр Сум, идя на поводу у фракции «Слуга народа», поставил на голосование проект решения. В итоге – «за» было 26 голосов, 1 воздержался, 3 против.

За ликвидацию проголосовали все фракции, кроме «Батькивщины», членом которой является директор центра Игорь Ганненко. Мэр Сум голосовал «за».

Общество Центр досуга молодежи
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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