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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:49451

УАФ запретила проводить матчи на стадионе, где ультрас ФК "Сумы" напали на команду гостей

Календарный матч 15-го тура группы Б Второй лиги «Сумы» — «Перемога», который прошел 24 октября, был прерван при счете (1:3) в пользу гостей.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на заседании комиссии УАФ по стадионам и безопасности проведения соревнований было решено лишить арену в Байраке права принимать матчи профессиональных команд, где произошло нападение сумских болельщиков с применением газового баллончика и кастетов на представителей команды гостей.

Напомним, что судья матча София Причина остановила встречу в концовке встречи, когда около поля началась драка.

«Сумы» в группе Б Второй лиги занимают 16 место, набрав 5 очков. «Перемога» расположилась на четвертой строчке, имея в своем активе 29 очков.

 
Спорт
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