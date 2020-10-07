Судью из Сум оправдали за решение по активистам Майдана Судью Ковпаковского райсуда города Сумы Галину Королеву оправдали от обвинений в принятии незаконных решений в отношении участников Революции достоинства в январе 2014 года.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор Богодуховского райсуда Харьковской области от 19 октября.

Сумская полиция задерживала участников акций протеста по подозрениям в захвате здания Сумской облгосадминистрации и Сумского областного совета. Митингующие сорвали двери областного совета, из-за чего был составлен акт обследования повреждения имущества.

27-28 января 2014 года судья избрала меры пресечения трем гражданам, среди них — тогдашний депутат городского совета. Судья отказала в ходатайстве о заключении их под стражу, о чем просил прокурор, и отпустила двоих под личное обязательство и одного под ночной домашний арест с электронным браслетом.

Г-же Королевой предъявляли обвинение в постановлении заведомо неправосудного определения по корыстным мотивам или в других личных интересах (ст.375 УК), и принятии заведомо незаконного решения об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, совершенное в других личных интересах (ст.371 УК).

Однако суд ее оправдал.

Еще в 2019 году Верховный суд признал статью 375 Уголовного кодекса неконституционной. Но суд исследовал все доказательства, поскольку Королева обвинялась также по другой статье и прокурор представил доказательства, не разграничивая.

Суд пришел к выводу, что судья не является субъектом преступления по ст.371 Уголовного кодекса, а таковыми являются другие должностные лица — следователь, прокурор, начальник места предварительного заключения, должностное лицо органа дознания. Судьи же за подобные действия отвечают по ст.375 Уголовного кодекса.

В то же время, в приговоре анализируются доказательства, которые, по мнению суда, не доказывают каких-либо нарушений в действиях судьи.

Во время судебного разбирательства осмотрены видеозаписи событий 26 и 27 января 2014 года возле и в помещении Сумской ОГА и областного совета. Действительно, там было много людей, которые заблокировали мешками со снегом центральный вход в облсовет, некоторые активисты носили маски, которые полностью закрывали лицо. Люди с лозунгами ходили по площади, шел митинг и от некоторых участников слышались призывы к захвату помещения.

Свидетели, работавшие тогда в Сумской ОГА, рассказали суду, что от митингующих постоянно звучали лозунги и призывы, вели они себя агрессивно, центральный вход был заблокирован, поэтому работники учреждений пользовались запасным выходом. В пятницу, когда покидали рабочее место, то с собой забирали печати и другие ценные документы. Тогдашний заместитель главы ОГА признался, что он лично обращался с письмом в правоохранительные органы о захвате здания и направлялся акт обследования повреждения имущества примерно на 1 млн. грн. Свидетелем захвата он не был, но глава совета сказал ему, что митингующие сорвали дверь и блок сессионных залов занят. Когда он пришел в понедельник на работу, в помещение зайти не смог. Нардеп, проводивший там прием, вообще не имел права делать это без разрешения, потому что избран по другому округу.

Народный депутат Владимир Шульга направил письмо главе Сумского облсовета с сообщением, что 24-27 января хочет организовать в вестибюле совета свою общественную приемную. Ответа на это он не получил, но стал проводить приём в здании. На видео видно, как нардеп дергает входную дверь и вроде бы вырывает ее, а затем заходит через другую дверь, где начинает вести переговоры с сотрудниками полиции, чтобы людей пустили внутрь. Потом полицейский ключами дверь открыл дверь и людей начали пускать. Конфликт вроде бы возник ночью, когда нардеп уехал оттуда, а полиция требовала, чтобы люди также на ночь покинули помещение. Протестующие отказались выходить и говорили, что правоохранители начали просто без предупреждений их избивать.

В приговоре указано, что прокурор не доказал, какую норму материального права нарушила судья при рассмотрении ходатайств об избрании потерпевшим меры пресечения, или какое заведомое несоответствие содержится в его определениях, что не соответствовало фактическим обстоятельствам дела. Одно из решений (по домашнему аресту) было отменено апелляцией по той причине, что следственный судья не в полной мере учла наличие обоснованного подозрения и положительных характеристик. Отмена решения апелляцией не свидетельствует о его неправосудности и не может являться предпосылкой для привлечения судьи к уголовной ответственности.

Также не предоставлено никаких доказательств в подтверждение карьеристских мотивов и личных интересов судьи или каких-либо договоренностей с правоохранителями. Один из прокуроров, подписывавший ходатайство о мере пресечения, свидетельствовал в суде, что беседовал с заместителем прокурора области, который убедил его, что доказательства есть, события подтверждаются видео и ходатайство нужно подписывать, потому что мало времени. Ему не дали самому посмотреть видео, и он поверил руководству на слово, шеф его торопил обращаться в суд.

Все трое потерпевших заявили, что потерпевшими себя не считают и, по их мнению, решения, принятые судьей по ним, соответствовали сложившейся ситуации. С заявлениями о привлечении судьи к уголовной ответственности они не обращались и вообще не имеют к Королевой никаких претензий. Дело против них затем было закрыто, поскольку Верховная рада приняла закон, которым запрещалось уголовное преследование участников Революции достоинства.

Судью оправдали из-за отсутствия состава преступления. В октябре 2019-го Королева стала главой Ковпаковского райсуда города Сумы, ранее занимавшей должность заместителя главы суда. Судейскую карьеру Королева начала в 1993 году в Великописаревском районном суде Сумской области.

6 октября была оправдана судья Оксана Черных, которая является главой Сумского райсуда города Сумы, а по состоянию на 2014 год она также была судьей Ковпаковского суда. Принимая приговор, Гадячский районный суд Полтавской области считал, что судья является субъектом преступления по ст.371 УК, но оправдал его.

В марте 2021 года бывшего прокурора прокуратуры города Сумы Дмитрия Грищука приговорили к 5 годам условно за преследование активистов Майдана.

Суд признал, что задержанные в здании Сумской ОГА в ночь на 27 января 2014 года люди находились там по предложению народного депутата Украины 7-го созыва в рамках приема граждан. А письменные сообщения о подозрениях, составленных прокурором Грищуком, содержали заведомо ложные фактические данные, а в материалах дела отсутствовали доказательства для подозрения в захвате помещений. При этом прокурор, по мнению суда, осознавал, что его действия незаконны, но желал привлечь заведомо невиновных к уголовной ответственности, а, следовательно, действовал с прямым умыслом. Грищука освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.