Ночью на Сумщине пожарные спасли два жилых дома 27 октября в 1:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственного сооружения в одном из частных домовладений с. Орловка Шосткинского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 9-й государственной пожарно-спасательной части и 32-го государственного пожарно-спасательного поста. Дополнительно привлекалась добровольная пожарная команда с. Орловка.

По предварительной информации, хозяин проснулся, услышав своеобразные звуки треска шифера. Он выбежал на улицу и увидел, что огонь полностью охватил хозяйственное сооружение. О произошедшем он сразу сообщил спасателям. Горела кровля по всей площади, а внутри постройки пылали деревянные конструкции. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенных два жилых дома.

В 2:40 возгорание локализовали, в 3:35 – израсходовав на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 работник и 1 автомобиль добровольной пожарной команды, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.