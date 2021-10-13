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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:18943

Мэр Сум надеется, что тепло Ковпаковскому теплорайону дадут на этой неделе

Сегодня, 27 октября, на сессию сумского горсовета пришла жительница города с единственным вопросом: «Что будем делать с теплом в Ковпаковском районе?»

Мэр Сум Александр Лысенко ответил: «Правильный вопрос. Мы сегодня будем принимать решения. Которые помогут этому вопросу заключения КСПУ договора на поставку газа. Единственное, что этому мешает, это задолженность. Сегодня планируется очередная встреча с Лукьяненко. А завтра мы ждем приезда профильного министра по решению этого вопроса. Они каждый день обещают, но каждый день отсрочивают. Сегодня мы будем принимать некоторые решения, чтобы помочь им выполнить их обещания и главное – выполнить их договора с вами. Надеемся, что сегодня договор будет заключен, и что завтра у них будут лимиты, и они будут поставлять тепло. Я буду сообщать, если нужно, лично».

Напомним: целую неделю мэр Сум отмалчивался по этому вопросу…

Общество Отопление
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